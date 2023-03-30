مقتل أربعة شرطيين في باكستان بانفجار عبوة ناسفة

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل أربعة شرطيين الخميس في انفجار عبوة ناسفة وضعت على جانب طريق في شمال غرب البلاد، في هجوم تبنّته حركة طالبان الباكستانية.وانفجرت العبوة الناسفة فيما كان الشرطيون على متن عربة مدرعة تقلهم لمساعدة زملاء لهم محاصرين في مركز للشرطة في منطقة لاكي مروات.وقال المسؤول المحلي محمد أشفق لوكالة فرانس برس إن الشرطيين الأربعة سقطوا ضحايا "عمل إرهابي مخطط له".وبين الضحايا ضابط كبير هو إقبال مهمند.وتبنّت الهجوم حركة طالبان الباكستانية التي تتّهم مهمند بأنه مسؤول عن مقتل مقاتلين.من جهته، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف على تويتر عن "حزنه" وأشاد ب"التضحيات التي لا تُنسى" لعناصر إنفاذ القانون "في الحرب على الإرهاب".وتقع منطقة لاكي مروات ولاية خيبر بختونخوا التي تعتبر قاعدة حركة طالبان الباكستانية.وتستهدف هذه المجموعة الشرطة الباكستانية بشكل متزايد متّهمة القوات الأمنية بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لمقاتلين.وازدادت الهجمات منذ استولت حركة طالبان الأفغانية على كابول في آب 2021، فيما تؤكد إسلام أباد أنها تنفذ من البلد المجاور.وفي 30 كانون الثاني، قتل أكثر من 80 شرطيا عندما فجر مهاجم سترته الناسفة في مسجد داخل مركز للشرطة في بيشاور في شمال غرب البلاد.وحركة طالبان الباكستانية منفصلة عن طالبان الأفغانية لكنهما تتشاركان الأيديولوجية الإسلامية الأصولية نفسها.