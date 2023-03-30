روسيا: من السابق لأوانه مناقشة تبادل أسرى بعد توقيف مراسل وول ستريت جورنال

أكّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أنه من السابق لأوانه في هذه المرحلة التحدث عن عملية تبادل أسرى، وذلك بعد توقيف مراسل في صحيفة "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس في روسيا.ونقلت عنه وكالات الأنباء الروسية قوله "لن أثير هذه المسألة الآن، لأنه كما تعلمون، حصلت عمليات تبادل في الماضي لأشخاص كانوا يمضون أصلا عقوبات، بمن فيهم مواطنون أميركيون، بتهم خطيرة جدا".