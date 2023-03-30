وزير الخارجية الروسي سيترأس في نيسان اجتماعا للأمم المتحدة في نيويورك

سيترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في نيسان الشهر الذي ستتولى خلاله روسيا الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحافيين أن "حدثا رئيسيا آخر للرئاسة الروسية سيكون مناقشة علنية على مستوى عال لمجلس (الأمن) حول تعددية فعالة عبر الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، موضحة أن "هذا الاجتماع سيكون برئاسة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".