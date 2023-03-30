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مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
أخبار دولية
2023-03-30 | 11:24
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مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان
رأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف أن "لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي"، لافتةة الى أن "السياسيين يفتقرون إلى الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج البلاد من أزمتها".
كما شددت ليف على "الحاجة لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لوضع لبنان على سكة التعاف".
واعتبرت ان "التقارب السعودي - الإيراني قد ينعكس بشكل إيجابي على لبنان".
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التقارب السعودي - الإيراني
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