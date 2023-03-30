طهران تعتبر أن حكم محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية

اعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد "مشروعية" المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.



وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 آذار يظهر مجددا مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران والسلوك غير القانوني للولايات المتحدة".