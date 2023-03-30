واشنطن تعتبر حكم محكمة العدل الدولية حول الأصول الإيرانية المجمدة "انتصارا كبيرا" لها

اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة "انتصار كبير" لها.



وتعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن "انتهكت" حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، قال ريتش فيسيك المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأميركية الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي: "إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية".