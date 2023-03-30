أوكرانيا لم تعد تسيطر سوى على ثلث باخموت

أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو الخميس أن كييف لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا.وقال ليشتشنكو خلال مؤتمر صحافي بثه حساب الرئاسة على تلغرام أن "أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون".لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة مثلما سبق أن أكد مسؤول محلي موال لروسيا.وأكد قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية في 20 آذار أن عناصره الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية في هذه المعركة يسيطرون على "حوالى 70 بالمئة" من باخموت. ولم تؤكد السلطات الأوكرانية هذه المعلومات حتى الآن.وباتت باخموت البالغ عدد سكانها قبل الحرب حوالى 70 ألف نسمة، رمزا للمعركة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بفعل طول المعركة الجارية حولها والخسائر الفادحة التي لحقت بالطرفين.وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة في شمال المدينة وجنوبها فقطعت عددا من طرق الإمدادات الأوكرانية وسيطرت على القسم الشرقي منها.وأعلن "معهد دراسة الحرب" الأميركي الأربعاء أن القوات الروسية تسيطر على "حوالى 65%" من باخموت بعدما تقدمت في الأيام الخمسة الماضية ولا سيما في الشرق.من جهته، يقول الجيش الأوكراني أنه "ثبت" الوضع ميدانيا ويعتزم "قريبا جدا اغتنام" الإنهاك الروسي لشن هجوم مضاد.