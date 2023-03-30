هيئة محلفين في نيويورك تصوت على توجيه الاتهام لترامب

هيئة محلفين في نيويورك تصوت على توجيه الاتهام لترامب



صوّتت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة عدّة الخميس.



ويُرجّح أن يتمّ في الأيّام المقبلة الإعلان عن لائحة الاتّهام الممهورة بختم من مكتب المدّعي العام في مانهاتن، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أربعة أشخاص على دراية بالموضوع. وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عامًا أوّل رئيس سابق أو رئيس في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.