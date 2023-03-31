ترامب: الاتهام الموجه لي "ملاحقة سياسية وتدخل في الانتخابات"

رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرار توجيه الاتّهام له في قضية شراء صمت نجمة أفلام إباحية تزعم أنه أقام علاقة معها، وصبَّ جام غضبه على الادعاء العام وخصومه السياسيين.وقال ترامب في بيان "هذه ملاحقة سياسية وتدخّل في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ"، مضيفا "أعتقد أن هذه الملاحقة سوف تأتي بنتائج عكسية على جو بايدن".