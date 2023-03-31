رئيس مجلس النواب الأميركي: توجيه الاتهام لترامب ألحق بالبلاد "أضرارا غير قابلة للإصلاح"

اعتبر رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي أنّ قرار توجيه الاتّهام إلى دونالد ترامب ألحق بالبلاد "أضرارا لا يُمكن إصلاحها"، في وقتٍ يشنّ حلفاء الرئيس السابق هجوما عنيفا على الديموقراطيّين والمسؤولين القضائيّين.وقال مكارثي إنّ المدّعي العامّ في مانهاتن الديموقراطي ألفين براغ "أضرّ ببلادنا بشكلٍ لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخّل في انتخاباتنا الرئاسيّة". وأضاف "الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".