الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: روسيا "يجب ألا تكون عضوا دائما" في مجلس الأمن

أخبار دولية
2023-03-31 | 02:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: روسيا &quot;يجب ألا تكون عضوا دائما&quot; في مجلس الأمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: روسيا "يجب ألا تكون عضوا دائما" في مجلس الأمن

السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة: روسيا "يجب ألا تكون عضوا دائما" في مجلس الأمن

اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد ان روسيا "يجب ألا تكون" عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس.
     
وقالت توماس-غرينفيلد لوكالة فرانس برس من كوستاريكا حيث تشارك في قمة الديموقراطية إن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، يجب ألا تكون كذلك بسبب ما فعلته في أوكرانيا لكن ميثاق (الامم المتحدة) لا يسمح بتعديل وضعها كعضو دائم".
      
وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من السبت لمدة شهر خلفا لموزمبيق.
      
وأكدت السفيرة الأميركية أنها تتوقع من روسيا أن تتصرف "بطريقة مهنية" حين تتولى الرئاسة رغم تشكيكها في ذلك.
     
وقالت "نتوقع أيضا أن تسعى الى فرص للدفع قدما بحملتها للتضليل الاعلامي ضد أوكرانيا والولايات المتحدة وكل حلفائنا".
      
وتابعت "في كل فرصة، نعبر عن قلقنا بشأن تصرفات روسيا" مكررة تنديد واشنطن بـ"جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان ترتكبها" في اوكرانيا.
     
وشددت توماس-غرينفيلد على أن الولايات المتحدة ستدين تصرفات روسيا وستطلع العالم باسره على "ما تقوم به روسيا وعواقب أفعالها ضد أوكرانيا".
      
في ما يتعلق بالمعركة الدبلوماسية بين الصين وتايوان لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول أميركا اللاتينية، أكدت توماس-غرينفيلد أن واشنطن تحترم سياسة "الصين الواحدة" التي تشجعها بكين التي تعتبر الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي جزءا من أراضيها.
      
لكن الدبلوماسية الأميركية اعتبرت انه لدى الولايات المتحدة وتايوان "شراكة قوية" وأنهما تدعمان حقوق الاشخاص الذين يحملون جوازات سفر تايوانية.
     
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أقامت هندوراس علاقات دبلوماسية مع الصين وقطعت علاقاتها مع تايوان. 
     
كما تحدثت السفيرة الأميركية عن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هايتي وإمكانية حصول تدخل دولي، كما اقترح قبل أيام وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل.
      
وقالت "نحن قلقون جدا إزاء وضع هايتي. الوضع تدهور في الأشهر الماضية" معترفة في الوقت نفسه بانها تجري مباحثات حول "طريقة تنظيم قوة دولية من خارج إطار الأمم المتحدة".
 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

السفيرة الأميركية

الأمم المتحدة

روسيا

مجلس الأمن

LBCI التالي
تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في خليج غينيا... و"قسم من الطاقم" مخطوف
مكالمة هاتفية بين بلينكن ونظيره الإسرائيلي... وتأكيد "أهمية" العلاقات الثنائية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-28

مجلس الأمن يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم

LBCI
أخبار دولية
2023-03-26

كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-26

كييف تطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-16

مجلس الأمن الدولي يمدد لمدة عام مهمة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:51

بايدن يطلب من روسيا إطلاق سراح الصحافي الأميركي الموقوف

LBCI
أخبار دولية
08:50

روسيا تعلن في عقيدتها الدبلوماسية الجديدة أن الصين والهند شريكان رئيسيان

LBCI
أخبار دولية
07:57

بوتين: روسيا تتبنى إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية

LBCI
أخبار لبنان
07:53

لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟

LBCI
اقتصاد
2023-03-30

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
اقتصاد
2023-03-28

كيف ستصرف رواتب القطاع العام غداً؟

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-12

وزير المالية يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": القراران لإحتساب ضريبة الدخل عرضة لتغيير أساسي وهناك خلاف في فهم الموضوع ويجب أن نفهم تفاصيل ميزانية 2022 التي ركزت على صحة ودخل الناس

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

LBCI
أخبار لبنان
07:53

لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا

LBCI
أخبار لبنان
03:40

سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
11:10

ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟

LBCI
اقتصاد
02:59

ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:08

مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161

LBCI
خبر عاجل
07:44

معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة

LBCI
خبر عاجل
11:04

الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

LBCI
حال الطقس
01:45

المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة