تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في خليج غينيا... و"قسم من الطاقم" مخطوف

تم تحديد موقع ناقلة النفط الدنماركية التي هاجمها قراصنة في 25 آذار قبالة سواحل الكونغو برازافيل في خليج غينيا، قبالة سواحل ساو تومي إي برينسيبي، بحسب ما أفادت شركة "مونجاسا" مالكة السفينة اليوم، مشيرة إلى أن قسما من الطاقم مخطوف.



وأوردت شركة مونجاسا في بيان، أنه حين حدد الجيش الفرنسي موقع السفينة "كان القراصنة هجروها واقتادوا معهم قسما من أفراد الطاقم. وجميع أعضاء الطاقم الآخرين الذين تم إسعافهم في حالة جيدة وفي موقع آمن".