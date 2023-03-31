الأمين العام للحلف الأطلسي يأمل في رفع علم فنلندا "في الأيام المقبلة" أمام مقر الناتو

أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن علم فنلندا قد يرفع أمام مقر الحلف في الأيام المقبلة بعدما صادقت تركيا على انضمامها.



وكتب ستولتنبرغ في تغريدة: "أتطلع إلى رفع علم فنلندا في مقر الحلف الأطلسي خلال الأيام المقبلة"، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في الرابع والخامس من نيسان في بروكسل.