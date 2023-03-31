رئيس بيلاروسيا يدعو إلى "هدنة" في أوكرانيا

رئيس بيلاروسيا: الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية

دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشنكو الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "هدنة" في أوكرانيا ومفاوضات "بدون شروط مسبقة" بين كييف وموسكو.



وقال لوكاشنكو خلال خطاب إلى الأمة: "يجب التوقف الآن، قبل أن يبدأ التصعيد. أجازف وأطالب بوقف للأعمال الحربية". وأضاف: "من الممكن، بل من الواجب تسوية كل المسائل الجغرافية ومسائل إعادة الإعمار والأمن وغيرها حول طاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة".



واعتبر رئيس بيلاروسيا أن الدعم الغربي لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية.



وقال: "بسبب الولايات المتحدة والدول التابعة لها، اندلعت حرب شاملة" في أوكرانيا، محذرا من أن "حرائق نووية تترصد في الأفق".