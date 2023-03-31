الأمم المتحدة: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا "شائعة بصورة صادمة"

دان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا التي أصبحت "شائعة بصورة صادمة" بعد 13 شهرا على بدء الهجوم الروسي.



قال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان: في كل مكان في أوكرانيا "يواجه السكان معاناة وخسائر هائلة وحرمانا وتشريدا ودمارا"، مشددًا أيضًا على الآثار المستمرة والعميقة للازمة على بقية العالم.