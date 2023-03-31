الكرملين يستبعد وقف "عمليته العسكرية" في أوكرانيا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية: بالنسبة لأوكرانيا لا شيء يتغير

استبعد الكرملين وقف هجومه على أوكرانيا على الرغم من دعوة حليفه الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى هدنة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "بالنسبة لأوكرانيا لا شيء يتغير: العملية العسكرية الخاصة مستمرة لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الأهداف التي حددتها بلادنا اليوم".