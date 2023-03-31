البابا فرنسيس سيغادر المستشفى غدا

أفاد الفاتيكان بأن البابا فرانسيس (86 عاما) الذي يعالج في المستشفى في روما منذ الأربعاء بسبب التهاب في الشعب الهوائية سيغادر المستشفى السبت.



وأعلن مدير الإدارة الإعلامية للكرسي الرسولي ماتيو بروني في بيان، أن "عودة قداسة البابا" إلى مقر إقامته في الفاتيكان "مقررة غدا (السبت) بعد ظهور نتائج الفحوص الأخيرة صباح اليوم".