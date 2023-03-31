رئيس بيلاروس يؤكد إستعداده لإستقبال أسلحة نووية إستراتيجية روسية

أبدى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الجمعة إستعداده لإستقبال أسلحة نووية "إستراتيجية" روسية على أراضيه إلى جانب أسلحة "تكتيكية" تستعد موسكو لإرسالها إلى هذه الدولة الحليفة لها.وقال لوكاشنكو في خطاب إلى الأمة: "سيكون من الضروري أن أقرر مع فلاديمير بوتين وأن ندخل إلى هنا، إذا لزم الأمر، أسلحة استراتيجية. عليهم أن يفهموا هذا الأمر، هؤلاء الأوغاد في الخارج، الذين يحاولون اليوم تفجيرنا من الداخل والخارج".