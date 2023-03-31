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روسيا تعلن في عقيدتها الدبلوماسية الجديدة أن الصين والهند شريكان رئيسيان

أخبار دولية
2023-03-31 | 08:50
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روسيا تعلن في عقيدتها الدبلوماسية الجديدة أن الصين والهند شريكان رئيسيان
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روسيا تعلن في عقيدتها الدبلوماسية الجديدة أن الصين والهند شريكان رئيسيان

روسيا تعلن أن الصين والهند شريكان رئيسيان

اعلنت روسيا في عقيدتها الجديدة للسياسة الخارجية التي نشرت الجمعة أن الصين والهند هما شريكان رئيسيان لموسكو على خلفية عزلتها حيال الغربيين، لافتة الى عزمها على تطوير العلاقات مع أفريقيا واميركا اللاتينية.
 
واوردت الوثيقة التي نشرت على موقع الكرملين، وتحديدا في الفصل المخصص للصين والهند، أن "التعميق الشامل للعلاقات والتنسيق مع مراكز السلطة والتنمية العالمية الصديقة، الواقعة في القارة الاوراسية، يتخذان أهمية خاصة".

أخبار دولية

روسيا

الصين

الهند

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