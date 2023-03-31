بايدن يطلب من روسيا إطلاق سراح الصحافي الأميركي الموقوف

طلب أميركي من روسيا إطلاق سراح الصحافي الأميركي الموقوف



طلب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة من موسكو "الإفراج" عن إيفان غيرشكوفيتش، الصحافي العامل في وول ستريت جورنال والذي أوقف في روسيا بتهمة "التجسس".



وخاطب بايدن الحكومة الروسية قائلا "أفرجوا عنه"، وذلك بعدما طلب منه الصحافيون تعليقا على هذه القضية فيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض للقيام بجولة في جنوب الولايات المتحدة.