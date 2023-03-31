جرحى في خروج قطارين عن سكّتيهما في سويسرا

أعلنت شرطة العاصمة السويسرية برن أن قطارين إقليميين خرجا عن سكّتيهما على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص شمال الكانتون.



وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك لوكالة فرانس برس أن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف.



وأضافت أن تدخلات طواقم الإنقاذ - الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء - مستمرة.