زيلينسكي يدعو الى جعل بوتشا "رمزا للعدالة"

زيلينسكي: لجعل بوتشا "رمزا للعدالة"





اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي الجمعة أنّ مدينة بوتشا التي ترمز الى الفظائع المنسوبة للجيش الروسي في بلاده، يجب أن تصبح "رمزاً للعدالة"، داعياً إلى إحالة "كلّ مجرم روسي" أمام القضاء.



وقال زيلينسكي خلال قمّة في كييف في الذكرى الأولى لاستعادة القوات الأوكرانية مدينة بوتشا: "علينا أن نبذل ما نستطيع لجعل بوتشا رمزاً للعدالة",



وأضاف: "نريد محاسبة كلّ قاتل، كلّ جلاد، كلّ إرهابي روسي مسؤولية على كلّ جريمة اقترفها بحقّ شعبنا".