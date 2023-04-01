الشرطة اليونانية تعتقل عشرات المتورطين بتهريب مهاجرين

أعلنت الشرطة اليونانية الجمعة أنها قبضت على أكثر من 40 شخصا متهمين بالتورط في شبكة اقدمت على تهريب أكثر من 2300 مهاجر عبر حدود البلاد.





وقالت الشرطة في بيان إن هناك 55 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.