واشنطن نحو فتح سفارة في فانواتو بظل تصاعد نفوذ الصين بالمحيط الهادئ

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تعتزم فتح سفارة في فانواتو، الدولة الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، من أجل تعزيز وجودها في هذه المنطقة حيث تحاول بكين بسط نفوذها.





وسيتيح فتح سفارة في العاصمة بورت فيلا "للولايات المتحدة تعميق علاقاتها" في الأرخبيل وتسريع مساعدتها التنموية، بما يشمل قضية المناخ، وفقا لبيان للخارجية الأميركية لم يحدد تاريخ الافتتاح.





ووسّعت إدارة بايدن بدعم من الحزبين في الكونغرس دور الولايات المتحدة في منطقة لم تحظ سابقا باهتمام كبير، بعد الإعلان المفاجئ العام الماضي عن اتفاقية أمنية بين جزر سليمان والصين.