الشرطة الإسرائيلية تعلن قتل "إرهابي" في البلدة القديمة بالقدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت أنها قتلت "إرهابيا" حاول الاستيلاء على سلاح شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس.





حصلت الواقعة قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى الحرم القدسي حيث كان "مشتبه به" قد اعتُقل بهدف استجوابه فأمسك بسلاح شرطي وتمكن من إطلاق رصاصة واحدة دون إصابة أحد قبل أن يتم قتله وفق بيان للشرطة.