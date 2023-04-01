المفوض السامي لحقوق الإنسان: الحرب في أوكرانيا "تُبعد" البشرية عن النضال لـ"بقائها"

حذّر المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة من أنّ الغزو الروسي لأوكرانيا "يُبعد" البشرية عن النضال "من أجل بقائها" المُهدَّد بسبب تغيّر المناخ.





وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان إنّه "في الوقت الذي تواجه فيه البشرية تحدّيات وجودية ساحقة، تُبعدنا هذه الحرب المدمرة عن مهمة إيجاد الحلول لضمان بقائنا". وشجب انتهاكات حقوق الإنسان "الروتينية بشكل فاضح" في هذا النزاع.





واضاف "هذه الحرب تتحدّى المنطق. هذا الجنون يجب أن يتوقّف".





وذكّر بأنّ الناس في كلّ أنحاء أوكرانيا "يعانون ويواجهون خسائر هائلة وحرماناً وتشريداً ودماراً"، مشدداً أيضاً على تأثير النزاع على العالم.