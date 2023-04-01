البابا فرنسيس يخرج من المستشفى: "لا أزال على قيد الحياة"

غادر البابا فرنسيس اليوم، مستشفى جيميلي في روما بعد تلقي العلاج لثلاثة أيام إثر اصابته بالتهاب الشعب الهوائية ومازح الصحافيين والعديد من المؤمنين الذين حضروا للاطمئنان الى صحته بالقول "لا أزال على قيد الحياة".



ونزل الحبر الأعظم البالغ من العمر 86 عاما من السيارة التي كانت تقله لتحية الحشود الحاضرة وتبادل معهم بعض الكلمات قبل توجهه الى الفاتيكان لبدء التحضيرات لأسبوع احتفالات عيد الفصح.