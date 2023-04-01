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مصرع ثمانية هنود ورومانيين خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة سرا
أخبار دولية
2023-04-01 | 05:53
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مصرع ثمانية هنود ورومانيين خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة سرا
أعلنت الشرطة الكندية الجمعة العثور على جثث ثمانية أشخاص من عائلتين في مستنقع على الأراضي الكندية بعد محاولتهم الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وينتمي هؤلاء إلى عائلتين مختلفتين واحدة كندية رومانية والأخرى هندية. وعثر على جثثهم في مكان غير بعيد عن قارب مقلوب يملكه رجل ما زال مفقودا وينتمي إلى مجموعة السكان الأصليين أكويساسني المنتشرة في كندا والولايات المتحدة.
وقال رئيس الشرطة المحلية شون دولود في مؤتمر صحافي الجمعة "انتشلت ثماني جثث من المياه".
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هنود
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