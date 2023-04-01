الاحتياطي الفدرالي: ما زال من الصعب احتواء التضخم في الولايات المتحدة

اعتبرت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي الجمعة، في كلمة القتها في كليفلاند، أن "جدول التضخم أسوأ" مما دلت عليه المؤشرات في بداية العام.





وقالت ليزا كوك، إحدى حكام الاحتياطي الفدرالي إن "جزءًا من انخفاض التضخم المسجل في الربع الأخير (من عام 2022) تلاشى بينما كان التضخم في الشهرين الأولين مرتفعا".





في ظل هذه الظروف، "ما زال بإمكان الاحتياطي الفدرالي القيام بعمل" لخفض التضخم، بحسب كوك التي رأت أن "المزيد من التشديد" للسياسة النقدية أمر "مناسب".