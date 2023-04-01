رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي "صفعة في وجه المجتمع الدولي"

كييف: رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي "صفعة في وجه المجتمع الدولي"



اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا السبت ان رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان/أبريل تشكل "صفعة في وجه المجتمع الدولي".



وكتب كوليبا على تويتر في اليوم الأول من الشهر الذي ستتولى فيه روسيا الرئاسة الدورية للمجلس أن "الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي تشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي"، داعيا "الاعضاء الحاليين" للمجلس الى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة".