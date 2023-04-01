توقيف إيرانيتين تعرضتا لإعتداء من رجل لعدم إرتدائهما الحجاب

توقيف إيرانيتين تعرضتا لإعتداء من رجل لعدم إرتدائهما الحجاب

أمرت السلطات الإيرانية بتوقيف إمرأتين، حسبما أعلنت السلطة القضائية السبت، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تهجم رجل عليهما بعدما رآهما بدون حجاب.



وأظهر مقطع فيديو إنتشر بكثافة على شبكات التواصل الإجتماعي في إيران إمرأتين في متجر لا ترتديان الحجاب الإلزامي تتعرضان لهجوم من رجل بعد مشادة كلامية.



ورمى الرجل دلوًا يحوي كمية من اللبن على رأسي المرأتين، وفق اللقطات، قبل أن يتعارك معه صاحب المتجر.



وأصدرت السلطات الإيرانية مذكرة توقيف بحق الرجل بتهمة إرتكاب عمل مهين وتعكير صفو النظام، حسبما أفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.



غير أنها أصدرت أيضًا مذكرتي توقيف بحق المرأتين لارتكابهما فعلًا محظورًا بعدم وضع الحجاب.



وقال الموقع: "أُصدرت الإشعارات اللازمة لصاحب المتجر حيث حدث ذلك، من أجل التماشي مع ضوابط القانون والشريعة الإسلامية وفقًا للأنظمة".