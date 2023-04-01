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ارتفاع حصيلة العواصف في الولايات المتحدة الى 18 قتيلا
أخبار دولية
2023-04-01 | 17:52
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ارتفاع حصيلة العواصف في الولايات المتحدة الى 18 قتيلا
ارتفاع حصيلة العواصف في الولايات المتحدة..
ارتفعت السبت حصيلة الزوابع والعواصف العنيفة التي ضربت الولايات المتحدة إلى 18 قتيلا، وسجل خصوصا مصرع سبعة أشخاص في ولاية تينيسي بجنوب البلاد، وفق السلطات المحلية.
وقالت ماغي هنان المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي لفرانس برس "سجلت سبع وفيات مرتبطة بالعواصف الشديدة في مقاطعة ماكنيري". وأفيد في حصيلة سابقة عن مصرع 11 شخصا في الولايات التي طاولتها العواصف منذ الجمعة.
أخبار دولية
العواصف
الولايات المتحدة
قتلى
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