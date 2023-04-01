هجوم صدما في الضفة الغربية المحتلة ومقتل مشتبه به

الجيش الإسرائيلي: هجوم صدما في الضفة الغربية المحتلة ومقتل مشتبه به

أصيب ثلاثة أشخاص السبت في الضفة الغربية المحتلة في هجوم صدما بسيارة، قتل المشتبه بتنفيذه بأيدي جنود إسرائيليين، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف.



وقال الجيش إن "إرهابيا" نفّذ هجوما بسيارة في بلدة بيت عمر قبل أن يتم تحييده، فيما أكد متحدث لاحقا لفرانس برس مصرعه. ولفتت خدمة نجمة داود الحمراء إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق السبت أنها قتلت عربيًا إسرائيليًا حاول الاستيلاء على سلاح شرطي إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.