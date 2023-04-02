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طالبان تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان
أخبار دولية
2023-04-02 | 00:22
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طالبان تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان
طالبان تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان
أعلنت شبكة بريسيديوم وهي منظمة غير حكومية بريطانية مساء السبت أن حركة طالبان تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان مضيفة أنها "تعمل من كثب" مع اثنين من العائلات.
من جهتها، قالت الخارجية البريطانية في بيان "نعمل على إقامة اتصال قنصلي مع رعايا بريطانيين محتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم".وقال سكوت ريتشاردز عضو بريسيديوم لشبكة سكاي نيوز "نعتقد أنهم بصحة جيدة ويُعاملون جيدا". أضاف "لا سبب لدينا للاعتقاد بأنهم تعرضوا لأي معاملة سيئة مثل التعذيب".
ويُعتقد أن اثنين من الرجال محتجزان لدى طالبان منذ كانون الثاني فيما لا يُعرف منذ متى احتُجز الثالث.
وذكرت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بكيفن كورنويل (53 عاما) وهو طبيب في منظمة خيرية، وبمدير فندق لعمّال الإغاثة لم يُذكَر اسمه، وبمايلز روتليدج أحد المؤثرين على يوتيوب.
وحضت شبكة بريسيديوم عبر تويتر طالبان على "الانتباه لما نعتقد أنه سوء فهم، وإطلاق سراح هؤلاء الرجال".
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