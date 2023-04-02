إصابة 5 جنود في ثالث غارة إسرائيلية على سوريا في أقل من أسبوع

إصابة 5 جنود في ثالث غارة إسرائيلية على سوريا في أقل من أسبوع

أصيب خمسة جنود سوريين الأحد بعد منتصف الليل جراء غارة جوية قرب حمص بوسط سوريا نُسبت إلى إسرائيل حسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله "حوالى الساعة 00,35 من فجر اليوم (21,35 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في مدينة حمص (وسط) وريفها".



أضاف "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".



استنادا إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مواقع عسكرية عدة لقوات النظام السوري وتلك الموالية لإيران في حمص حيث سُمع دوي انفجارات واندلع حريق خصوصا في مركز أبحاث.



وتحدث المرصد عن "معلومات مؤكدة" بشأن سقوط قتلى وجرحى، مضيفا أن سيارات إسعاف متجهة إلى مكان الهجوم.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إنه بالإضافة إلى الجنود السوريين الخمسة الجرحى، قُتل خلال الضربات عدد من المقاتلين الموالين لإيران الذين كانوا موجودين في مركز الأبحاث.