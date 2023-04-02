مركز أميركي: صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

مركز أميركي: صور التقطت بأقمار اصطناعية تكشف وجود نشاط نووي عال في كوريا الشمالية

كشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وجود مستوى عالٍ من النشاط في المجمع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية، كما ذكر مركز أبحاث، بعد أن دعا زعيم البلاد كيم جونغ أون الثلاثاء إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية".



وقالت منظمة "38 نورث" المتمركزة في الولايات المتحدة إن صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 03 و17 آذار، تشير إلى أن بناء مفاعل بالمياه الخفيفة في موقع يونغبيون "أوشك على الانتهاء".



وأوضح تقرير المنظمة الفكرية أن الصور تكشف أنه بدأ تشييد مبنى ورُصد تصريف مياه من نظام التبريد مما يشير إلى أن المفاعل يستعد "لتشغيله".



وأضاف أن مفاعلا تبلغ قدرته 5 ميغاواط في يونغبيون يواصل العمل وأن أعمال بناء جديدة حول معمل تخصيب اليورانيوم في الموقع بدأت لزيادة استطاعته على الأرجح.



وقالت "38 نورث" إن "هذه التطورات تعكس على ما يبدو التوجيه الأخير لكيم جونغ أون لزيادة إنتاج المواد الانشطارية لتعزيز ترسانته النووية".



وكانت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية نشرت صورا لكيم يوم الثلاثاء خلال تفقده صفا من الرؤوس الحربية الصغيرة التي يبدو أنها رؤوس حربية نووية تكتيكية. وقد دعا إلى زيادة إنتاج "المواد النووية العسكرية" من أجل زيادة إنتاج الأسلحة النووية "بشكل كبير".



ويرى خبراء أن الأسلحة النووية التكتيكية مؤشر إلى أن كوريا الشمالية تحرز تقدمًا تقنيًا وتدل على ما يبدو على أن البلاد تستعد لتجربة نووية سابعة.

