البابا فرنسيس في قداس الشعانين إثر خروجه من المستشفى

البابا فرنسيس في قداس الشعانين إثر خروجه من المستشفى

حضر البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان ليترأس قداس أحد الشعانين، إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح، بعد يوم من خروجه من مستشفى في العاصمة الإيطالية حيث تعالج من التهاب بالشعب الهوائية.



وألقى البابا البالغ 86 عامًا التحية على الجموع من السيارة البابوية أثناء تجوله في الساحة، قبل أن يترأس القداس بمشاركة 30 ألف شخص.



وغادر فرنسيس (86 عاما) السبت مستشفى جيميلي في روما بعد أن قضى فيه ثلاث ليال، وبدا في حال ومزاج جيدين.



وقال مبتسما للصحافيين والمؤمنين المحتشدين حول المستشفى والذين سألوه عن حاله "ما زلت على قيد الحياة".



ومنذ سنوات عدة يعاني الزعيم الروحي لـ1,3 مليار كاثوليكي مشاكل صحية متزايدة بينها آلام في الركبة تجبره على استخدام كرسي متحرك وعصا.



وفي قدّاسَي الشعانين وعيد الفصح يُتوقّع أن يبقى البابا جالسا بينما يتولى أحد الكرادلة رتب الاحتفالات الدينية عند المذبح.



وأوضح الكرسي الرسولي أن هذا الإجراء اتُخذ قبل إدخال البابا الأرجنتيني إلى المستشفى، ذلك أنه لم يعد قادرا على الوقوف فترات طويلة.