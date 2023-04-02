بوريل يؤكد أن الاتحاد الأوروبي سيتصدّى لأي انتهاك خلال تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد أنّ الاتحاد "سيتصدّى لأي انتهاك" من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.





وكتب بوريل في تغريدة على تويتر "تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يستحق أن يكون كذبة نيسان". وأضاف "على الرغم من أنها عضو دائم في مجلس الأمن، تواصل روسيا انتهاك جوهر الإطار القانوني للأمم المتحدة".