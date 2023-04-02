أوكرانيا تؤكد أنها "ستواصل النضال من أجل استقلالها" في ذكرى اكتشاف مجزرة في بوتشا

أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الأحد، في ذكرى مرور عام على العثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد انسحاب الجيش الروسي منها، أن أوكرانيا "ستواصل النضال من أجل استقلالها".





وكتب زالوجني على تطبيق تلغرام "نواصل النضال من أجل استقلال وطننا".