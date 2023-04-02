عبد اللهيان سيُجري اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي

عبد اللهيان سيُجري اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّه سيُجري اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي، خلال اليومين القادمين، ليبحث معه ترتيب لقاءٍ قريبٍ بينهما.



وأكد عبد اللهيان أهمية اللقاءات التي تجري بين المسؤولين رفيعي المستوى في إيران والسعودية لتوطيد العلاقات الثنائية بينهما، لافتاً إلى أنً هذا التطور سيساعد في استقرار المنطقة.



وكان وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي، بحثا خلال اتصال هاتفي الأحد الماضي، آخر تطورات الإعلان الثنائي الأخير لإعادة العلاقات بين البلدين، والترتيبات لعقد لقاء مشترك بينهما في شهر رمضان.