وفد من المسؤولين السوريين يتوجه الى موسكو

وفد من المسؤولين السوريين يتوجه الى موسكو

غادر وفد من المسؤولين السوريين اليوم دمشق على رأسهم معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، متوجهين الى موسكو، وذلك للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سوريا وروسيا وإيران وتركيا.



وكان أكد سوسان رداً على سؤال لمندوب وكالة سانا، أن الوفد السوري سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني الإثنين، كما سيشارك الأربعاء في الاجتماع الرباعي.



وأضاف سوسان إن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء الوجود العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.