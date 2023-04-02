زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا صدّت منذ عام "أكبر قوة معادية للإنسانية"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أن أوكرانيا صدّت منذ عام بالقرب من كييف "أكبر قوة معادية للإنسانية"، في الذكرى الأولى للعثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا التي صارت رمزاً "لفظاعات" منسوبة للجيش الروسي.





وكتب زيلينسكي على تلغرام "يا شعب أوكرانيا! لقد أوقفتم أكبر قوة معادية للإنسانية في عصرنا. أوقفتم القوة التي تحتقر كل ما يعطي معنى للإنسان وتسعى لتدميره"، مرفقا منشوره بصور لتحرير المنطقة قبل عام.