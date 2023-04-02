مصادر لرويترز: السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري لحضور قمة جامعة الدول العربية

أعلنت مصادر مطلعة ان السعودية تخطط لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها الرياض في أيار، في خطوة من شأنها أن تنهي عزلة سوريا الإقليمية رسمياً.



وقالت المصادر إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها في 19 ايار، بحسب وكالة رويترز.