بلينكن يطالب خلال اتصال مع لافروف بالإفراج عن الصحافي الأميركي الموقوف في روسيا

طالب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاحد بالإفراج "فورا" عن الصحافي الأميركي الذي اوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس، وذلك خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي سيرغي لافروف.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن بلينكن "اعرب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال توقيف روسيا غير المقبول لصحافي أميركي"، مضيفا أن "وزير الخارجية دعا الى الإفراج عنه فورا"، وطالب ايضا بالإفراج عن اميركي آخر هو بول ويلان.