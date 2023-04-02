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العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتباراً من أيار

أخبار دولية
2023-04-02 | 11:09
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العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتباراً من أيار
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العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتباراً من أيار

العراق يعلن خفض إنتاجه اليومي من النفط اعتباراً من أيار

أعلن العراق، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط، الأحد عزمه على خفض "الإنتاج الطوعي" للنفط "بمعدّل 211 ألف برميل يومياً"، وفق بيان لوزارة النفط، وذلك  في إطار "اجراءات احترازية" تهدف إلى "استقرار السوق".
     
وجاء إعلان بغداد بعدما أعلنت السعودية والكويت والإمارات عن إجراء مماثل، "بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط". وسوف يستمرّ تنفيذ الإجراء حتى نهاية العام 2023، وفق البيان. 
 
 

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