موسكو تمدد قرارها بخفض إنتاجها من النفط بـ500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام

اعلن نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف الطاقة ألكسندر نوفاك الاحد أن روسيا ستمدد خفض إنتاجها من النفط الخام بواقع 500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023، وذلك وسط أجواء من "الغموض" تسود سوق الخام.وقال نوفاك في بيان "في إجراء مسؤول ووقائي، تطبق روسيا خفضا طوعيا بـ500 الف برميل يوميا حتى نهاية العام 2023 مقارنة بمتوسط مستوى الإنتاج في شباط".