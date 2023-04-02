مقتل مدون عسكري روسي معروف في انفجار سان بطرسبورغ

قتل مدون عسكري روسي معروف بانفجار داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الروسية.وقالت الوزارة في بيان "إثر الحادث، قضى شخص. إنه المدون العسكري فلادلين تاتارسكي. أصيب 16 شخصا".