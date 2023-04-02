زعيم يمين الوسط في فنلندا بيتيري أوربو يعلن فوز حزبه بالإنتخابات التشريعية

زعيم يمين الوسط في فنلندا بيتيري أوربو يعلن فوز حزبه بالإنتخابات التشريعية

أعلن بيتيري أوربو، زعيم "الإئتلاف الوطني" الفنلندي (يمين وسط)، فوز حزبه بالإنتخابات التشريعية التي جرت الأحد في فنلندا حيث سيخلف رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها الإجتماعية الديموقراطية سانا مارين.



وعلى وقع تصفيق مناصريه، قال الوزير السابق البالغ من العمر 53 عامًا: "هذا نصر عظيم".



وأضاف: "سنبدأ المفاوضات لتشكيل حكومة في فنلندا".