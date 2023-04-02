رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها في الإنتخابات التشريعية

رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها في الإنتخابات التشريعية

إعترفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها في الإنتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي فاز بها حزب "الإئتلاف الوطني" (يمين وسط) أمام "حزب الفنلنديين" (يمين متطرف)، بينما حل حزبها اللإجتماعي-الديموقراطي في المرتبة الثالثة.



وفي خطاب أمام أنصارها، قالت مارين (37 عامًا) التي ستفقد قريبًا منصبها: "مبروك للفائز بالإنتخابات، مبروك للإئتلاف الوطني، مبروك لحزب الفنلنديين، الديموقراطية قالت كلمتها".