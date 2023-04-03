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بن سلمان يستعرض مع السيسي تعزيز التعاون المشترك ويبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية
أخبار دولية
2023-04-03 | 00:24
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بن سلمان يستعرض مع السيسي تعزيز التعاون المشترك ويبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية
بن سلمان يستعرض مع السيسي تعزيز التعاون المشترك ويبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مائدة السحور في جدة اليوم الاثنين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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